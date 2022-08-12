Пьяный мотоциклист убил корову в ЕАО Фото: УГИБДД России по ЕАО

За прошедшие сутки сотрудники ДПС ЕАО выявили 37 нарушений ПДД, задержано два нетрезвых водителя.

Так, вечером 11 августа в селе Биджан Ленинского района произошло ДТП с участием алкоголя. Нетрезвый 43-летний мужчина ехал по улице Советской на своем мотоцикле. В районе дома №29 он встретил корову, которая стояла посреди проезжей части без сопровождающего. Эта ночь стала для парнокопытного животного последней - мужчина насмерть сбил несчастную буренку.

- Водитель травмирован, животное погибло, - рассказали в ГИБДД ЕАО.

В результате столкновения также был поврежден мотоцикл.

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