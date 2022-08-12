Таксист протащил женщину по асфальту в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 августа 23-летний водитель такси за рулем «Тойоты Приус» приехал на очередной вызов. Он остановился рядом с домом №15 на Шкотова. Пассажиры не заставили себя долго ждать.

- Они загрузили вещи в багажник. Несколько пассажиров разместились сзади, а 34-летняя женщина, которая хотела сесть на переднее сиденье, не успела. Водитель тронулся с места. Хабаровчанка схватилась за дверную ручку и упала. Машина протащила ее по асфальту. Серьезных травм женщина не получила, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД Хабаровска.

Пострадавшая отделалась ссадинами. Ее осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение.

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