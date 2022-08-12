Полиция Биробиджана приехала на вызов о побоях и нашла в квартире наркотики
Фото: Евгения ГУСЕВА
В полицию Биробиджана позвонила женщина с сообщением о насилии. Семейный скандал случился в квартире дома на Советской. На место происшествия прибыли сотрудники ППС.
Во время выяснения обстоятельств перепалки и избиения хозяйки дома сотрудники нашли сверток с массой со специфическим запахом. Следующей интересной находкой стала кастрюля с налетом буро-зеленого цвета. Как выяснилось, неоднократно судимый житель квартиры поссорился с сожительницей во время изготовления наркотика и избил ее. Пострадавшая вызвала полицию.
- Подозреваемый направлен на освидетельствование в психиатрическую больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.
Изъятое вещество исследуют эксперты.
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