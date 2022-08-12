Хабаровчане крадут молотки в автобусах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчане забирают из автобусов молотки, которыми необходимо разбивать стекла в транспорте в случае ДТП. По словам перевозчиков, эта проблема стоит остро. Вероятнее всего, инструменты забирают подростки, оставляя их у себя в качестве «сувениров».

Как бороться с этой проблемой, неизвестно - закреплять молотки на саморезы опасно, ведь в случае аварии они должны легко сниматься с креплений. Поэтому перевозчики просто делают запас молотков заранее и заменяют их в случае необходимости.

Только за последний месяц маршрут №68 «обеднел» на 15 молотков. Не лучше ситуация и у маршрутов №61С и №82. Сотрудники опасаются, что с наступлением учебного года, когда студенты и школьники начнут ежедневно пользоваться общественным транспортом, случаи похищений участятся.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.