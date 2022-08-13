Регоператор Хабаровского края ищет и уничтожает несанкционированные свалки

Регоператор работает над постепенным вовлечением максимального объема вторичных ресурсов в переработку. Фото: Правительство Хабаровского края

Все несанкционированные свалки, которые обнаруживаются в ходе инспекций, проводимых экологами компании «Хабавтотранс ДВ» совместно с первым заместителем министра ЖКХ Хабаровского края Анжеликой Мироновой, описываются в специальные акты, содержащие информацию о координатах и размерах свалки, а также о составе отходов.

Согласно правилам обращения с ТКО, за мусор, который не положен к вывозу на полигон, должен отвечать собственник земельного участка, на котором образовалась свалка. Если после официального уведомления не меры не были приняты, то привлекаются контрольно-надзорные органы.

- Собственник земельного участка получает уведомление от регоператора, в котором предлагается в тридцатидневный срок ликвидировать свалку самостоятельно или привлечь регоператора. Если этого не произошло, региональный оператор самостоятельно ликвидирует накопление, а вопрос о компенсации понесенных затрат решается в судебном порядке, - пояснила Алена Субботина, руководитель экологического управления ООО «Хабавтотранс ДВ».

Вновь встает вопрос о необходимости экологического просвещения среди населения, потому что многие до сих пор не осознают опасность стихийных захоронений.

Регоператор работает в регионе в рамках национального проекта «Экология», одной из целей которого является постепенное вовлечение максимального объема вторичных ресурсов в переработку.