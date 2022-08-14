Комсомольчанка отправилась в колонию раньше предполагаемого срока из-за выкидыша Фото: Артем КИЛЬКИН

45-летняя женщина из Комсомольска-на-Амуре отправилась отбывать наказание в колонию раньше намеченного срока из-за выкидыша. Преступница должна была получить отсрочку из-за беременности, но не смогла. Об этом сообщают «Новости Комсомольска».

Как оказалось, до того, как ей озвучили приговор суда за сбыт наркотиков, она обратилась в один из городских медицинских центров Комсомольска-на-Амуре. Просила поставить ее на учет и выдать справку об этом. Но ее отправили в женскую консультацию. А справки в итоге так и не оказалось на руках.

Позже комсомольчанка рассказала, что у нее произошел выкидыш. Суд отменил отсрочку и отправил женщину в колонию общего режима.

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