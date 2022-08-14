В Хабаровске расширяют регистр доноров костного мозга Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске состоялось мероприятие в рамках всероссийской акции «Культура донорству», где рассказали о важности помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

— В базе Хабаровского края состоит 700 доноров костного мозга, из них четверо мужчин уже стали донорами для пациентов. Кандидатов на пересадку подбирают через регистры доноров костного мозга. В них содержатся данные согласившихся людей, прошедших фенотипирование — исследование клеток и генотипа, — рассказала главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко.

Подбор донора костного мозга очень сложен, так как стволовые клетки людей должны полностью совпадать. Поэтому подобрать подходящего кандидата для пересадки сложнее, чем найти донора крови. Вероятность составляет 1 к 10 000.

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