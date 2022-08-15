ПАО «ДЭК» призвало жителей Хабаровска не доводить дело до суда

ПАО ДЭК призвал жителей Хабаровска не доводить дело до суда Фото: УМВД России по Магаданской области

Потребители электроэнергии, которые не оплачивают услуги вовремя, могут остаться без света. Об этом предупредили сотрудники «Хабаровскэнергосбыта». Компания вправе обратиться в суд и на основании его решения - к приставам, которые принудительно взыщут долги. Иски по коммунальным задолженностям суд рассматривает в упрощенном порядке. Для этого присутствие сторон необязательно.

- За 2022 год работники ПАО «ДЭК» вручили больше 113 тысяч уведомлений о долгах за свет и отопление. В отношении 44 тысяч нарушителей были поданы иски в суд. На контроле у судебных приставов сейчас 48 тысяч исполнительных документов на сумму порядка 485 миллионов рублей, - рассказали в филиале ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Деньги на уплату долга приставы могут списать с банковского счета или арестовать имущество. Нарушителю могут запретить выезд из страны, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. Параллельно с этим приставы направляют уведомления по месту работы должника и в Бюро кредитных историй. Из-за этого человек может столкнуться с трудностями в оформлении потребительского кредита или ипотеки.

- До конца лета в Хабаровске проведут больше 60 рейдов энергетиков и судебных приставов. Чтобы избежать ареста имущества и других последствий, рекомендуем жителям края поскорее рассчитаться с долгами и впредь вовремя оплачивать счета, - сказала Евгения Колесникова, начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по Хабаровскому краю.

С начала года за долги заблокировано больше 33 тысяч банковских счетов, произведено свыше 145 арестов имущества. Около 10 тысяч жителей региона принудительно отдают долги, так как из их дохода удерживается половина зарплаты. 9,5 тысячи человек не могут выехать из страны из-за запрета.

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