Врезался в дерево и сгорел: водитель умер в машине скорой помощи после аварии в Хабаровске

Водитель умер во время реанимации после ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

14 августа около 23:00 на Краснореченской случилось жуткое ДТП. В районе дома №55Г/1 по Артемовской разбилась «Субару Форестер», в которой находился 21-летний водитель. Он ехал со стороны Ташкентской. На извилистой дороге он не сбавил скорость, из-за чего вылетел за пределы проезжей части. Сначала машина ударилась о столб, после чего ее откинуло на дерево, и она загорелась.

- Скорая быстро прибыла на место аварии. Пострадавшего перенесли в машину, где ему начали оказывать первую помощь, но во время реанимации мужчина умер, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

На месте ДТП не нашли водительское удостоверение погибшего. Не установлено и место проживания мужчины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.