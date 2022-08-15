Хабаровск станет центром мультипликации в ДФО Фото: Шевченко Антон

Киностудия «Союзмультфильм» и региональное правительство работают над созданием площадки для развития креативного кластера. Зампред правительства края Мария Авилова и директор студии Борис Машковцев встретились, чтобы обсудить сотрудничество. Они поговорили о перспективах и возможностях, а также наметили планы по созданию среды для развития креативных индустрий и анимационного производства в Хабаровском крае.

- В нашем регионе уже есть успешные кейсы. Киностудия «Мечталет» уже завоевала рынок не только ДФО, но и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня компания вместе со студией «Союзмультфильм» присоединилась к креативному движению и формированию этой индустрии в крае. За развитием отрасли следит Михаил Дегтярев. Мы уже определили ряд направлений, следуя которым будем развивать эту сферу, - сказала Мария Авилова.

В рамках проекта планируется создать анимационные классы для детей, внедрить в школьные и университетские учебные программы профильные курсы. На базе кинотеатра «Совкино» будут созданы технопарк «Амур» и коворкинг-центр.

Факультет анимации планируется создать в Тихоокеанском государственном университете.

- Анимация - это высокотехнологичный «конвейер», в котором задействованы специалисты около 40 профессий. Важно, чтобы дети могли получать образование по выбранному профилю в одном регионе. Если с помощью анимационного кластера мы сможем это воплотить в реальность, Хабаровск сможет стать «воротами» на Восток для российской креативной индустрии, - сказал Борис Машковцев.

Сейчас в развитии сферы в регионе участие принимает киностудия «Мечталет». В детских лагерях организованы курсы анимации. В 2022 году удалось привлечь около 700 новых участников, а всего в индустрии заняты около четырех тысяч жителей Хабаровского края.

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