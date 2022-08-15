Россельхознадзор обнаружил поддельный творог в социальном учреждении Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники лаборатории Россельхознадзора взяли пробы творога жирностью 9% в одном из социальных учреждений Хабаровска в начале прошлой недели. После исследования образцов были обнаружены нарушения. После исследований в лаборатории вся партия творога весом 30 килограммов была признана фальсификатом. Она не соответствовала ГОСТу и требованиям безопасности пищевой продукции. Также были найдены несоответствия по жирно-кислотному составу, которые говорят о подделке продукта

- В состав молочного жира входят низкомолекулярные кислоты. Именно они отвечают за энергетическую ценность и вкус молокопродуктов. К ним относятся каприловая, лауриновая и миристиновая кислоты. Недобросовестные производители заменяют ценный молочный жир растительными соединениями, чтобы сделать производство дешевле. У таких продуктов срок хранения выше, но потребительские качества ниже. К тому же заменители плохо влияют на здоровье человека, - сказала Анна Шевченко, руководитель испытательной лаборатории Россельхознадзора.

Сотрудники лаборатории составили срочный протокол и передали его в краевое управление Россельхознадзора.

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