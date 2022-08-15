Собака бродит по залам в поисках своего человека Фото: пресс-служба АО «Хабаровский аэропорт»

Уже около трех недель на территорию аэропорта Хабаровска приходит собака породы сибирский хаски. Голубоглазый гость, вероятно, не просто так оказывается здесь. Скорее всего он ждет своего хозяина. Неравнодушные пассажиры стараются подкармливать голубоглазого пушистого посетителя. Также работники воздушной гавани организовали целую операцию по поиску владельца питомца.

- Несколько недель подряд этот породистый дружок обитает на нашей привокзальной площади, печально провожая и встречая наших пассажиров. Друзья, возможно, ваши знакомые ищут этого парня. Каждый день он у нас, - говорится в объявлении в соцсетях аэропорта.

Несколько дней назад начали появляться комментарии от хабаровчан. Удалось выяснить, что хозяева пса находились в отъезде и оставили питомца на попечение соседей. Свободолюбивая собака, вероятно, решила не мириться с таким раскладом и убегала с дачи, расположенной неподалеку от аэропорта, на поиски своих хозяев.

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