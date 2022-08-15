На пути к первому трофею: «СКА-Нефтяник» уверенно начал сезон

«СКА-Нефтяник» уверенно начал сезон
Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
В первом матче группового турнира Кубка России 2022 хабаровский «СКА-Нефтяник» одолел коллектив «Уральского трубника» из Первоуральска с разгромным счетом. Армейцы забросили десять безответных шайб в ворота соперника.
В составе «красно-черных» хет-триком отметился Максим Василенко, дубль на счету Никиты Иванова. Еще по одному мячу забили Юрий Шардаков, Алан Джусоев, Владимир Каланчин и Павел Пономарев.
Следующим соперником хабаровчан станет хоккейный клуб «Сибсельмаш» из Новосибирска. Встреча пройдет 16 августа в 13:30 по хабаровскому времени.
Напомним, в турнире за звание обладателя Кубка России принимают участие 14 команд российской Суперлиги. Они разделены на конференции «Запад» и «Восток». Коллективы разыграют восемь путевок в финальную часть турнира, которая состоится в Хабаровске с 14 по 18 сентября.
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