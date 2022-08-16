Новый терминал появится в аэропорту Хабаровска весной 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

15 августа в Якутии прошло совещание о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. О ситуации в регионе рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Кроме вопросов о безопасности населения, борьбе с лесными пожарами и паводками, председатель Правительства России также поинтересовался о ходе строительства нового терминала в аэропорту в Хабаровске.

- Работы идут в срок. Терминал будет готов в марте 2023 года, - отчитался Михаил Дегтярев.

Глава Хабаровского края также отметил, что ситуация с лесными пожарами в регионе стабилизировалась. После введенного режима ЧС федерального значения число возгораний уменьшилось. В связи с этим 12 августа был подписан указ о снятии действующего режима.

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