Женщина попала под колеса машины на пешеходном переходе в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

15 августа примерно в 15:25 случилась авария на улице Воровского. 34-летняя женщина ехала на велосипеде Coshino со стороны Осетинской по направлению к Энтузиастов. Около дома №10 по Гагарина она хотела перебраться через дорогу. На переходе, который регулируется светофором, она выехала на проезжую часть, когда горел красный свет.

- В этот момент к перекрестку на скорости приблизилась «Тойота Виш». За рулем была 38-летняя женщина. Она не успела отреагировать на внезапно появившегося участника дорожного движения. В результате велосипедистка столкнулась с легковушкой, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

На место приехала скорая. Врачи осмотрели пострадавшую. К счастью, серьезных травм она не получила, и госпитализация ей не потребовалась.

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