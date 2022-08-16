Подрядчик привел в порядок территорию школы-интерната №5 в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ранее руководство хабаровской школы-интерната №5 обратилось в мэрию с просьбой привести в порядок территорию вокруг учреждения. Из-за разрушенных тротуаров и почти неработающей системы водоотведения людям с ограниченными возможностями сложно передвигаться по территории. Всего в школе учатся 350 детей, из них 280 имеют инвалидность. Чтобы добраться до здания интерната, родителям и воспитанникам приходилось ходить по обочине Краснореченской.

- Обращение от руководства школы мы получили в прошлом году. В этом мы заключили контракт с подрядчиком на выполнение ремонта за счет городских средств, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Сейчас уже обустроены кюветы и оформлены газоны. Работы по укладке асфальта на тротуарах продолжаются. Замдиректора школы-интерната №5 Елена Грищенко поблагодарила администрацию города и подрядчика, который навел порядок на территории учреждения.

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