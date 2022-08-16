Просто обиделся: водитель поджег грузовик компании из-за конфликта с начальником в Амурске

Житель Амурска сжег грузовик из-за обиды на начальника Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля на одном из предприятий Амурска. На месте правоохранители изучили записи камер наблюдения. На них они увидели мужчину, который намеренно поджег грузовик.

- 18-летний молодой человек работал в этой компании. Он заранее подготовил канистры с бензином, а когда наступила темнота, перелез через забор на территорию предприятия и проник в гаражный бокс, где стояла машина. Облив ее топливом, он поджег грузовик и ушел, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как объяснил задержанный, он был обижен на начальника и хотел ему отомстить таким способом. Раньше парень не привлекался к ответственности. На него завели уголовное дело. За порчу чужого имущества ему грозит до двух лет лишения свободы.

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