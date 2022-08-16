Новые авиаотряды для тушения лесных пожаров сформируют в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

На совещании о предотвращении и ликвидации последствий ЧС, которое прошло 15 августа в Якутии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о планах по этому направлению на следующий год.

- В 2023 году мы сократим зону контроля на 8,5 миллиона гектаров, сформировав два новых авиационных отряда для борьбы с лесными пожарами. Для этого нам понадобится 800 тонн топлива в рамках северного завоза. Мы уже занимаемся созданием резерва горючего, - сказал Михаил Дегтярев.

Также глава края предложил вместе с федеральными органами проработать порядок, согласно которому будут перекрыты затраты на создание топливных хранилищ в зоне контроля.

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