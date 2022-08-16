Нижнюю набережную в Хабаровске затопило. Фото: телеграм-канал «Набережная Хабаровска».
Со времен большого наводнения в 2013 году жителей города уже не удивить разливами великой реки. Девять лет назад стихия повлекла за собой разрушения инфраструктуры на набережной. С тех пор сооружения у реки строят с учетом возможных будущих затоплений.
Ежегодно уровень воды в Амуре серьезно меняется, и этот год не стал исключением. В связи с этим жители и гости города не всегда могут позволить себе удовольствие пройтись вдоль воды - вся нижняя прогулочная дорожка уходит под воду.
- Уровень Амура на 16 августа - 391 сантиметр. В течение двух суток ожидается подъем на 20-25 сантиметров, - рассказали в Дальневосточном УГМС.
На данный момент выход на нижнюю часть набережной запрещен. Рекомендуется соблюдать правила безопасности и не спускаться на затопленную площадку.
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