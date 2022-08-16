В Хабаровске бывший школьник украл технику из кафе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Молодой человек пробрался в кафе ночью, взломав двери служебного входа в здании на улице Уборевича, и вынес из кухни конвекционную печь. Нанесенный точке общепита ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

По подозрению в похищении техники задержали 18-летнего местного жителя. Это был его первый привод в полицию. Задержанный объяснил, что взломав дверь, схватил первый приглянувшийся ему крупный бытовой прибор. Конвекционную печь полиция изъяла у правонарушителя во время обыска у него дома.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание за преступление - лишение свободы на срок до пяти лет. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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