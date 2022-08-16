«СКА-Нефтяник» одержал вторую победу с крупным счетом в Кубке России Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Команда из Хабаровска вновь не оставляет никаких шансов соперникам. В этот раз в рамках группового этапа Кубка России под раздачу попал «Сибсельмаш» из Новосибирска. Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу «СКА-Нефтяника».

Счет голам в матче был открыт уже на второй минуте благодаря голу защитника Максима Рязанова после подачи углового. Спустя несколько минут герой первого мяча уже отметился дублем.

К середине первого тайма капитан команды Юрий Шардаков увеличил преимущество хабаровчан до уверенных трех голов. Ассистировал ему финский легионер клуба Туомас Мяаття. Но только стоило немного расслабиться, как новосибирцы организовали красивую комбинацию, которая закончилась взятием ворот - 3:1.

Вернуться к комфортному перевесу в счете помог Никита Иванов, который с игры отправил мяч точно в сетку. До перерыва «СКА-Нефтяник» отличился еще один раз - Туомас Мяаття забил с игры. «Сибсельмаш» перед перерывом смог отквитать один гол со свободного удара - 5:2.

После начала второго тайма голевая феерия не думала останавливаться. «СКА-Нефтяник» методично довел счет до десяти мячей: отличиться успели Никита Иванов, Дмитрий Сидоров, Алан Джусоев и Владимир Каланчин.

Команда из Хабаровска выиграла первые два матча с феноменальной разницей забитых и пропущенных голов - 20 против трех. Следующую встречу «СКА-Нефтяник» проведет 17 августа против коллектива «Байкал-Энергия» из Иркутска.

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