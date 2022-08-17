Министр ЖКХ Хабаровского края ответил на вопросы жителей о вывозе мусора Фото: ЦУР Хабаровского края

16 августа прошел прямой эфир, во время которого министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин дал ответы на волнующие жителей вопросы о вывозе мусора. Трансляция состоялась при поддержке Центра управления регионом Хабаровского края. Основной темой стала работа регоператора «Хабавтотранс ДВ», который приступил к вывозу мусора в Хабаровске и районе имени Лазо в июле.

- Благодаря мусорной реформе мы планируем создать систему замкнутого цикла. Полигоны не будут вывозить отходы. Их нужно сортировать, утилизировать, обезвреживать, а остатки уже отвозить на площадки. Поэтому мы и проектируем мусоросортировочные комплексы. В Хабаровском крае существуют предприятия, которые утилизируют эти отходы, они ждут, когда будут отсортированы отходы, чтобы у них добавилось сырье, - сказал Дарий Тюрин.

Регоператор будет полностью контролировать вывоз всего потока отходов.

- В первые дни работы оператора вылез весь несанкционированный мусор. Раньше его вывозили непонятно куда. Юрлица в администрацию не пришли и не рассказали, какие у них объемы, где они складируют отходы и куда вывозят. В Хабаровске было выявлено 500 таких площадок: ларьков, магазинов и так далее. Сейчас этот мусор полностью учтен. Регоператор обязан все вывезти. Он отдает деньги перевозчикам только после доставки отходов до официального полигона.

Теперь у предпринимателей нет экономической выгоды в вывозе мусора на несанкционированные места. Теперь им в любом случае нужно будет заплатить регоператору.

Напомним, что с начала работы «Хабавтотранс ДВ» у жителей Хабаровска и района имени Лазо появилась новая коммунальная услуга. Ее стоимость рассчитывается по жилплощади: пять рублей за один квадрат.

Министр ЖКХ озвучил дальнейшие планы по работе регоператора. Компания будет обслуживать и другие районы Хабаровского края, где есть официальные полигоны. В скором времени планируется организовать работу в Ванинском и Советско-Гаванском районах. У них один общий полигон. Не исключено, что до конца года будет проведен конкурс по Комсомольску.

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