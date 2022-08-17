Хабаровские животноводы обучают коллег с Чукотки осеменению крупного рогатого скота Фото: Правительство Хабаровского края

Животноводы из Хабаровского края поделятся опытом искусственного осеменения крупного рогатого скота (КРС - прим. ред.) с коллегами из Чукотского автономного округа. Обучение пройдет под руководством ведущего хабаровского эксперта Константина Федоренко в Анадырском районе Чукотки в течение двух недель.

- В связи с санкциями важно оказывать помощь, поддерживать дружественные отношения с регионами. Нужно развивать взаимосвязи. Обмен опытом поможет обеспечить субъекты страны собственной мясной и молочной продукцией, - сказала Алена Селезнева, и. о. замначальника управления по развитию АПК и племенной работы.

Сейчас на Чукотке нет своих предприятий по племенному животноводству и специалистов по искусственному осеменению КРС.

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