Скорая помощь забрала семилетнюю девочку в больницу после аварии в поселке Хор Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

16 августа примерно в 18:30 во дворе дома №15 по Менделеева водитель сбил семилетнюю девочку. Мужчина за рулем «Хонды Фит» ехал через двор на небольшой скорости, когда ребенок выбежал на проезжую часть прямо перед машиной.

После аварии девочку усадили на асфальт и вызвали скорую. Когда подоспели медики, было принято решение забрать ее на обследование в больницу.

Очевидцы говорят, что водитель ехал медленно, а ребенок выбежал на дорогу прямо под колеса. Напомним, что несовершеннолетние дети должны гулять под присмотром родителей, даже если они находятся недалеко от дома.

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