Прокуратура оштрафовала школу в Ванино за отказ принимать ребенка

Прокуратура оштрафовала школу в Ванино за нежелание учить ребенка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Ванино обратилась в прокуратуру за помощью. Ее дочь по праву должна была пойти в первый класс в школу №4, но там администрация отказала в зачислении девочки. После проверки оказалось, что принимать ребенка не захотели без всяких оснований, хотя у нее было преимущественное право по месту проживания.

- Школа была оштрафована на 50 тысяч рублей за нарушение права ребенка на образование, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После этого девочку сразу зачислили в первый класс. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

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