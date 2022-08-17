Организатора подпольного казино задержали в Комсомольске-на-Амуре Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в организации и проведении азартных игр. Злоумышленник пытался скрыться от преследования полиции в машине знакомой, однако вскоре был пойман на одной из городских улиц.

Во время обысков в круглосуточных «разливайках» и барах в Ленинском округе Города юности полицейские обнаружили пять автоматов - виртуальных аналогов онлайн-казино. Автоматы находились в закрытых подсобках, продавцы магазинов пускали туда только постоянных клиентов, которых знали в лицо, чтобы о незаконном бизнесе не узнали посторонние.

- Изъятое оборудование опечатано и передано на ответственное хранение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские ищут остальных участников организованной группы.

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