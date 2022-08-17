Лжеполицейский выманил у пенсионерки в Магадане 400 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 73-летняя жительница Магадана. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он убедил женщину в том, что с ее счета снимают деньги. Для предотвращения потери накоплений ей посоветовали выполнить инструкции «банковского служащего», который вскоре перезвонил потерпевшей.

Он настоятельно рекомендовал женщине снять деньги с карты и перевести их на указанный банковский счет, что она и сделала.

- В результате пенсионерка лишилась свыше 430 тысяч рублей, и только после совершения операции она поняла, что попалась на уловку мошенников, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание за которое - лишение свободы на срок до шести лет.

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