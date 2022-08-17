Кладбище Комсомольска-на-Амуре охраняют от медведей Фото: Иван МАКЕЕВ

Медведя на территории захоронений заметили еще 10 августа. Животное пришло на запах.

Сейчас кладбище патрулируют. Чтобы подобная ситуация не повторилась снова, необходимо расчистить территорию от кустарников и бурьяна, и поставить ограждение. Также нужно убрать свалку, которая находится рядом с кладбищем и привлекает диких животных. Если в районе погребений вновь обнаружат медвежьи следы, придется обратиться к охотоведам для его отлова.

- Был случай появления медведя, сотрудники кладбища его спугнули, после чего написали заявление в полицию. Это такой порядок - только после обращения в полицию можно подать заявку охотоведам. Затем было проведено два совещания с участием правоохранительных органов, на которых было решено организовать патрулирование территории кладбища, - рассказала Нелли Костюченко, заместитель начальника управления ЖКХ города.

В состав патруля входят сотрудники полиции и охотнадзора с работниками кладбища. Они дежурят вечером и ночью - именно в это время наиболее вероятно появление медведя.

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