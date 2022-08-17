Третья победа подряд: «СКА-Нефтяник» разрывает соперников в клочья Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Для хабаровчан матч с соперниками из Иркутска изначально не выглядел легкой прогулкой, но напор и уверенность в собственных силах позволили «СКА-Нефтянику» одержать третью победу подряд. Итоговые цифры на табло говорили сами за себя - 8:4 в пользу коллектива из Хабаровска.

Менее одной минуты потребовалось армейцам, чтобы открыть счет во встрече с не менее именитым соперником в лице «Байкал-Энергии». Отличиться с игры удалось Владимиру Каланчину, который всего пять минут спустя ассистировал капитану команды Юрию Шардакову.

После второго забитого гола игра немного успокоилась, однако накал страстей хоккеистов обеих команд заставил поочередно ошибаться то одну, то другую сторону. Все это выливалось в 10-минутные удаления. Голевое безмолвие было нарушено на 21-й минуте встречи при подаче углового. Владимир Каланчин записал на свой счет дубль.

Под конец первого тайма свою пушку расчехлил финский «армеец» Туомас Мяаття, доведя счет до неприличного - 4:0. Однако хабаровчане рано расслабились, и до свистка, который отправил команды на перерыв, успели пропустить два гола.

Второй тайм начался с обоюдного удаления игроков за неспортивное поведение. Переведя дух, на 59-й минуте встречи Дмитрий Сидоров с углового удара поразил ворота соперников. Героем же встречи, который заслужил аплодисменты, стал Владимир Каланчин, оформивший хет-трик.

Раннее празднование успеха привело к тому, что иркутяне организовали две успешные атаки с разницей всего в две минуты, как бы намекая, что камбэк во встрече еще возможен. Однако финальное слово под занавес матча поставили Дмитрий Сидоров и Туомас Маяття.

Если одна победа может быть случайностью, две - стабильностью, то три - это уже признак мастерства. Поэтому болельщики с нетерпением ждут заветного трофея в Хабаровске.

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