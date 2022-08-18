Сотрудники МЧС предупредили жителей Хабаровска о подъеме уровня воды в Амуре Фото: Вячеслав Реутов

Сотрудники МЧС предупредили хабаровчан о надвигающемся паводке.

- Мы ожидаем прохождение очередной волны паводка на территории Хабаровского края с отметками у Хабаровска в пределах 450-500 сантиметров. Если судить по верхней границе, то такой уровень будет превышать норму на полметра, - рассказал Андрей Прокопенко, замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Больше всего от паводка пострадает островная часть Хабаровска. Дальше по течению в зону затопления попадут дороги и земельные участки в Нанайском и Комсомольском районах. Как будут развиваться события дальше, зависит от того, какой уровень воды в Амуре будет у краевой столицы. На основании этого показателя специалисты выполнят расчеты.

Три экипажа МЧС сформированы и патрулируют островную часть города. Они смогут оказать помощь хабаровчанам, которые окажутся в сложной ситуации из-за подтоплений. Сейчас людей предупреждают о том, чтобы они заранее перевезли свое имущество и урожай на безопасную территорию. Катера работают в штатном режиме и увозят людей из опасной зоны.

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