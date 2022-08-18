Хабаровские «Тепловые сети» ремонтируют магистраль в районе улиц Запарина - Советская

Хабаровские «Тепловые сети» ремонтируют магистраль в районе Запарина – Советская Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск готовится к отопительному сезону. После окончания ремонта на Орджоникидзе рабочие приступили к ремонту участка теплотрассы между Советской и Запарина. Они восстанавливают магистраль ТМ 25 диаметром в один метр и протяженностью 504,5 метра.

- На этом отрезке в последнее время повысилась аварийность. Поэтому нужно менять трубы. Сейчас мы готовимся к переходу на Советской. Работы будем выполнять открытым способом, когда с двух сторон для смычки подводятся трубопроводы. Стоимость ремонта этого участка составила 41 миллион рублей, - сказал Антон Чупов, руководитель отдела ремонтов СП «Тепловые сети».

Подрядчику приходится работать в тесноте из-за плотной застройки, высокого трафика машин и большого числа пешеходов. Работы начались в июне. Закончить их планируют к середине сентября. В октябре подрядчик приступит к ремонту объектов благоустройства, которые были нарушены по время работ на теплосети. Новая труба прослужит не меньше 20 лет.

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