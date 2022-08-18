Прокуратура внесла представление мэру Хабаровска Сергею Кравчуку

Прокуратура вынесла представление мэру Хабаровска Фото: Прокуратура Хабаровского края

Дмитрий Туровцев, и. о. прокурора Хабаровска, вместе с заместителем мэра Александром Прохорцом, представителями администрации, Общественной палаты и СМИ проверили содержание дорог, зданий и прилегающих к ним территорий в городе. Они выборочно проверили состояние дорог, остановок, бульваров, подземных переходов и лестниц, привокзальную площадь.

- По результатам выезда мэру города Сергею Кравчуку внесено представление из-за плохого состояния подземных переходов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Должностным лицам городской администрации было поручено привести дороги и прилегающие участки в порядок в соответствии с нормами законодательства.

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