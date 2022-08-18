Ливни и затяжной дождь придут в Хабаровск 19 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозам синоптиков, Хабаровск хорошо промокнет в пятницу, 19 августа. Сегодня дождь будет идти весь день, иногда сменяясь ливнями. Ветер будет порывистый, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью температура опустится до 18-20 градусов. Днем столбик термометра покажет от +22 до +24.

- С 19 по 20 августа жителям края стоит ждать дождей и ливней, усиления ветра до 22 метров в секунду, особенно в долинах рек. Самая неблагоприятная обстановка будет на территории Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Верхнебуреинского и Охотского районов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На территории Хабаровского края картина будет выглядеть так же, как в краевой столице. К обильным атмосферным осадкам стоит подготовиться жителям северных и центральных районов.

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