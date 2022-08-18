Андрей Ковтун из ЕАО героически погиб за Родину во время спецоперации на Украине

Андрей Ковтун из ЕАО героически погиб за Родину во время спецоперации @livebir Фото: Социальные сети

19 августа в Биробиджане простятся с командиром восьмой мотострелковой роты, старшим лейтенантом Ковтуном Андреем Николаевичем. Он состоял в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова второй степени. Андрей Ковтун героически погиб за свою Родину во время спецоперации на Украине.

С 11:30 до 13:30 состоится церемония прощания в Благовещенском кафедральном соборе на Ленина. В 15:30 начнется поминальный обед в ресторане «Центральный».

Андрей Ковтун до последнего сражался за правое дело. Он был посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

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