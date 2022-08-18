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Общество18 августа 2022 6:44

Андрей Ковтун из ЕАО героически погиб за Родину во время спецоперации на Украине

Жители Биробиджана простятся со старшим лейтенантом 19 августа
Александра ЯВИЩЕНКО
Андрей Ковтун из ЕАО героически погиб за Родину во время спецоперации @livebir

Андрей Ковтун из ЕАО героически погиб за Родину во время спецоперации @livebir

Фото: Социальные сети

19 августа в Биробиджане простятся с командиром восьмой мотострелковой роты, старшим лейтенантом Ковтуном Андреем Николаевичем. Он состоял в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова второй степени. Андрей Ковтун героически погиб за свою Родину во время спецоперации на Украине.

С 11:30 до 13:30 состоится церемония прощания в Благовещенском кафедральном соборе на Ленина. В 15:30 начнется поминальный обед в ресторане «Центральный».

Андрей Ковтун до последнего сражался за правое дело. Он был посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

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