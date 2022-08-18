Под колеса автомобиля попал ребенок в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

18 августа около трех часов дня водитель иномарки «Мазда Демио» ехал по улице Промышленной.

Ничего не предвещало беды, пока мужчина не увидел в окно ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить, чтобы избежать столкновения, и сбил восьмилетнего пешехода.

- В результате ДТП ребенок с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Важно научить ребенка правилам дорожного движения и объяснить всю опасность их несоблюдения. Также детям нужно быть внимательными, переходя дорогу - самая незащищенная категория участников дорожного движения - это именно дети-пешеходы.

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