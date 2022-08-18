Магаданцу грозит 15 лет за убийство 70-летнего знакомого Фото: Александр ЧЕРНЫХ

На 46-летнего жителя Магадана завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

4 июня 2022 года обвиняемый распивал крепкие напитки вместе с 70-летним знакомым в квартире. В процессе общения между мужчинами случился конфликт, и обвиняемый нанес собутыльнику не менее 17 ударов по голове и телу. После этого он вытащил пострадавшего в подъезд, где его и нашли соседи. Спустя два дня мужчина скончался в больнице.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, злоумышленник содержится под стражей, - рассказали в следственном комитете Магаданской области.

Наказание за данное преступление - лишение свободы сроком до 15 лет.

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