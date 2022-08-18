Хабаровской край потратит 1,3 миллиарда рублей на здравоохранение Фото: Правительство Хабаровского края

На модернизацию первичного звена здравоохранения в этом году потратят 1,3 миллиарда рублей. В рамках программы медучреждения региона обзаведутся тяжелым оборудованием и ультразвуковыми системами, а в населенных пунктах обновят лаборатории и эндоскопическое оборудование.

- Прошли аукционы по флюорографам, маммогарфам, ультразвуковым системам и лабораторной технике. При необходимости доукомплектуем больницы и поликлиники наркозными дыхательными аппаратами, системами искусственной вентиляции легких. Основная задача этого федерального проекта и нашего министерства - сделать доступной помощь для жителей районных центров, - рассказал Алексей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

В селе Нелькан Аяно-Майского района появится семь новых фельдшерско-акушерских пунктов - в селах Пушкино, Марусино, Шереметьево, Федоровке и Восходе, а также поселке Быстринск Ульчского района.

До конца года планируют отремонтировать 22 объекта, поставить 257 единиц оборудования и 26 автомобилей. В этом году программа реализуется по четырем направлениям - капитальный ремонт, строительство, поставка медоборудования и приобретение автомобильного транспорта.

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