В Хабаровском крае мужчина украл у дачницы стройматериалы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В полицию Комсомольского района обратилась жительница Города юности с заявлением о краже. Женщина рассказала, что кто-то проник на территорию ее дачного участка и вынес из сарая стройматериалов на 25 тысяч рублей.
По подозрению в краже полицейские задержали 35-летнего мужчину. Ранее его уже привлекали к ответственности за кражи. Задержанный планировал продать чужое имущество.
- Следственным отделом ОМВД России по Комсомольскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Максимальное наказание по статье достигает пяти лет лишения свободы. С задержанного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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