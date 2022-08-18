Машина Росгвардии всмятку: ужасное ДТП произошло в Биробиджане. Фото: скриншот с видео.

Всмятку разбитый капот автомобиля Росгвардии и груда искореженного металла - такие последствия страшной аварии по вине пьяного водителя в районе поселка Мясокомбинат ЕАО увидели очевидцы 18 августа.

По словам свидетелей, компактный автомобиль «Тойота Витц» двигался с большой скоростью и в пологом повороте выехал на встречную полосу. Служебная машина Росгвардии попыталась уйти от столкновения, но не успела отвернуть и столкнулась с «Тойотой». От удара малолитражку откинуло в сторону, и она задела «Тойоту Кроун», которая также получила существенные повреждения.

В аварии пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и виновник ДТП. Одного из них отправили в больницу.

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