Оно плохо лежало: хабаровчанин задумал неладное, украв ружье у соседа

Суд приговорил жителя Хабаровска к лишению свободы за кражу оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двое мужчин вместе выпивали в одном из общежитий Хабаровска. В какой-то момент хозяин комнаты, в которой они находились, уснул. Его 44-летний сосед увидел лежащее гладкоствольное ружье и патроны. Недолго думая, он забрал оружие и вышел из комнаты. Немного подумав, мужчина решил спрятать добычу в подвале общежития. Проснувшись утром, владелец ружья обнаружил пропажу и заявил в полицию.

- Преступника быстро вычислили и задержали. Он сразу признал вину. На него завели уголовное дело и передали в суд. Виновника приговорили к трем годам колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Неизвестно, для каких целей мужчина украл оружие, и что могло произойти, если бы вор остался на свободе.

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