Новый образовательный стандарт начнет действовать в школах Хабаровского края с 1 сентября Фото: Правительство Хабаровского края

С начала учебного года в Хабаровском крае начнет действовать новый образовательный стандарт. О том, что изменится в школах с 1 сентября, рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки региона.

- Второй иностранный язык больше не будет обязательным к изучению. Мы понимали обеспокоенность родителей по загрузке детей и по организации учебы по этим предметам, - сказала Виктория Хлебникова.

Вторая новость касалась учреждений, где реализуется программа углубленного изучения предметов. Допзанятия по математике, химии, физике, биологии и информатике будут внедряться с седьмого класса, а не с 8-9, как это было раньше. Это позволит повысить эффективность обучения сложным предметам.

Также с начала года Хабаровский край присоединится к федеральной акции, направленной на патриотическое воспитание. Каждую неделю в школах будут поднимать флаг России под звуки гимна.

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