Экологическая акция по уборке мусора на озере лотосов прошла в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

18 августа прошла экологическая акция по уборке от мусора территории в селе Галкино, где находится озеро лотосов. Большой субботник устроил коллектив предприятия «Виорд» при поддержке сельской администрации и властей Хабаровского района. Активисты очистили около двух километров береговой линии, прилегающих территорий и дорожных обочин.

- Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства предоставил транспорт для вывоза мусора. Всего было собрано около четырех кубометров отходов, рассказали в администрации Хабаровского района.

Местных жителей призывают не мусорить в местах отдыха и охранять природную красоту местных достопримечательностей.

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