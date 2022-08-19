Обворовал посетителей ТЦ и парикмахерской: полиция поймала карманника в Хабаровске

Суд приговорил жителя Хабаровска к колонии за воровство в супермаркетах и парикмахерской Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Хабаровчанин приловчился обворовывать людей, спокойно гуляющих по торговым центрам. Всего за месяц он украл чужого имущества на сумму 125 тысяч рублей. Его жертвами стали посетители ТЦ «Южный парк» и «Али-Восток». Не обошел вниманием карманник и клиентов одной из городских парикмахерских.

- Награбленное мужчина сдавал в ломбард. «Выручку» он тратил на свои нужды, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Полицейские задержали вора, который без колебаний признал свою вину. Раньше он уже был судим за кражи. На него завели очередное уголовное дело и передали в суд. На этот раз его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима.

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