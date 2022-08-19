Два медведя были убиты в Комсомольске

Медведей убили в Комсомольске Фото: @ZolotoyCity Фото: Социальные сети

Бурые медведи - частые гости на кладбище «Старт» в Комсомольске-на-Амуре. Животные регулярно приходят сюда в поисках еды, создавая угрозу жизни людей. Они разрывают могилы, пытаясь добраться до тел умерших. Тела хоронят на глубине 60-80 сантиметров, поэтому хищники чувствуют запах разлагающейся плоти. С 14 августа косолапые несколько раз забредали на территорию кладбища, после чего было принято решение открыть на них охоту.

- Благодаря совместным мероприятиям полицейских и охотоведов на территории кладбища отстреляны два бурых медведя, - рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что сократить частоту встреч человека с хищником получится после очистки территории от зарослей растительности, установки забора и устранения свалки, которая находится недалеко от кладбища.

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