Ремонт школы за 20 миллионов рублей стартовал в Березовке под Хабаровском Фото: Администрация Хабаровска

К началу учебного года в Березовке отремонтируют школу №2. Впервые за 35 лет на ее восстановление выделили 20 миллионов рублей. На территории учреждения сделают новые спортплощадки и уложат асфальт, а в самой школе утеплят кабинеты. Как продвигается работа, проверили мэр Хабаровска Сергей Кравчук и представитель Общероссийского народного фронта Андрей Белоглазов.

- Хоккейная коробка у нас устарела и разваливалась. Она требовала основательного ремонта, который уже начат. На пришкольной площадке нужно обновить покрытие. Окна в кабинетах частично уже поменяны, - сказала Любовь Лай, и. о. директора школы №2.

Современный комплекс ГТО на территории учреждения уже готов к приему детей.

- Освещение фасада и лицевой части школы - это обязательно. Также нужно сделать освещение новой площадки, - сказал Сергей Кравчук, поручив управлению образования проконтролировать этот вопрос.

Большую часть работ планируют закончить к 1 сентября. Только новый асфальт придется укладывать позже. Покрытие обновят до 1 ноября.

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