85 миллионов рублей выделили на выплаты при рождении ребенка в Хабаровском крае

На выплаты при рождении ребенка направили 85 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хабаровский край лидирует по сумме единовременной денежной выплаты на первого ребенка. Размер выплаты составляет 40 890 рублей, а в этом году на ее предоставление из бюджета направили 85 миллионов рублей.

В министерстве социальной защиты края рассказали, что ЕДВ на ребенка выплачивают в двукратном размере суммы прожиточного минимума для детей, установленной в крае на день обращения за поддержкой. Деньги на нее заложены в проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Данную выплату предоставляют с 2019 года.

- Поддержка семей, где родился первый ребенок, оказывается только дальневосточникам. Всего в краевой казне на предоставление этой выплаты заложено 168,5 миллиона рублей. Обратиться за выплатой жители Хабаровского края могут в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подать заявление также можно через МФЦ либо портал «Услуги27». Сделать это нужно в течение года после рождения малыша, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

С начала этого года выплату при рождении ребенка в крае получили 2 192 семьи. Кроме ЕДВ, гражданам, у которых родился первый ребенок, положена еще и ежемесячная выплата, сумма которой с 1 июня составляет 20 445 рублей. Данную выплату получают семьи в том случае, если размер среднедушевого дохода у них не больше двухкратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В этом году данный показатель составляет 40 456 рублей.

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