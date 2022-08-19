Сезон тихой охоты: грибники активизировались в Хабаровском крае Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Август 2022 года стал счастливым временем для хабаровских грибников. Два предыдущих года были неурожайными, но этим летом все изменилось. Первые грибы неожиданно выросли еще в июне, и так же быстро пропали. Зато август порадовал любителей тихой охоты – такого урожая не припомнят даже опытные грибники.

Неурожайность прошлых лет объясняется жарой и засухой – грибы не успевали восполнить свою популяцию из-за плохого состояния грибницы. Этим летом они наверстывают упущенное.

- Еще не один день собираться будет! Оно нарастает – прям видно, что свежак прям лезет еще из земли, – сказал один из грибников.

Сейчас самый разгар сезона – грибы активно собирают и продают. В районе имени Лазо ведро белых и боровиков продают в среднем за тысячу рублей. Ближе к городу грибников вдоль дорог все меньше, а цены на грибы наоборот повышаются, однако многие торговцы готовы уступать. Грибной сезон в крае обычно длится до середины осени, однако каким он будет в этом году с учетом такого урожая, сказать трудно.

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