В Комсомольске-на-Амуре прошло празднование 88-летия авиационного завода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня свое 88-летие отметил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Во время празднования в основание фундамента летно-испытательной станции для отработки изделий СУ-57 заложили капсулу «в будущее». Серия этих истребителей пятого поколения считается перспективным направлением боевой авиации.

В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

– Закладка летно-испытательной станции – это очередной шаг к повышению уровня компетенций, созданию новых рабочих мест, освоению выпуска новых видов продукции. Выражаю вам огромную благодарность за ваш неоценимый вклад в повышение обороноспособности страны созданием истребителей последних поколений, – сказала Мария Авилова.

Завод действует с 1934 года, его основными направлениями являются производство самолетов и их составных частей.

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