Масочный режим вновь ввели в ЕАО

Теперь жители региона вновь обязаны носить средства индивидуальной защиты Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Еврейской автономной области отменили постановление, которое приостанавливает действие масочного режима. Теперь жители региона вновь обязаны носить средства индивидуальной защиты, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Масочный режим в ЕАО был отменен 14 июня. Такое решение было принято в связи с тем, что заболеваемость ковидом была на низком уровне. Теперь же, когда коронавирус вновь набирает обороты, масочный режим было решено возобновить в связи с письмом регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 18 августа, в ЕАО полностью вакцинированы 64 315 человек. Ревакцинацию прошли 22 540 жителей.