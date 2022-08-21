Движение транспорта в Хабаровске изменится 21 августа Фото: пресс-служба фестиваля «Рок над Амуром»

21 августа в Хабаровске пройдет музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». Мероприятие состоится с 14:00 до 23:00 у арены «Ерофей». В связи с этим работу автобусов в городе изменят. Зрителей попросили добираться до места на общественном транспорте, чтобы не перегружать трафик на дорогах.

- Для удобства посетителей время работы автобусов маршрутов № 34, 71, 73, 83 и 83П продлят до 00:30. На линию выйдут дополнительные машины, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Также зрителям напомнили, что ближайшие к арене «Ерофей» остановки – это «Флегонтова» и «АвтоВаз» (рядом с поворотом на ул. Индустриальная).

Те, кто все-таки поедут на концерт на личном автомобиле должны помнить, что 21 августа до часу ночи будет запрещена стоянка машин у магазина «Леруа Мерлен». Парковка у Арены «Ерофей» запрещена весь день.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.